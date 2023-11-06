Ренессанс с Африкой. Украина хочет посольство в Танзании, а глава МИД в ЮАР впервые за 25 лет

Посольство в Танзании

Украинская парламентская делегация впервые посетила парламент Танзании. Во время встречи со спикером ведомства Тулией Аксон нардепы обсудили открытие посольства Украины в Танзании и признание Голодомора парламентом Танзании.

Фото: украинские нардепы посетили Танзанию (facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

Также парламентарии встретились с министром аграрной политики Танзании Хусейном Мохаммедом Баше. Они обсуждали отрасли сотрудничества в аграрной сфере.

Первый визит главы МИД Украины ЮАР за 25 лет

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Южно-Африканскую Республику. Это первый визит украинского главы МИД в ЮАР за 25 лет.

"В развитие ренессанса украино-африканских отношений Украина стремится вывести сотрудничество с Южно-Африканской Республикой на качественно новый уровень. Мы предлагаем партнерство, основанное на взаимном уважении и выгоде. И я рад, что правительство ЮАР разделяет наше стремление", - заявил Кулеба в ходе встречи со своей коллегой из ЮАР Наледи Пандор.

Украинский министр проинформировал ее насчет ситуации на фронте и последствиях российской агрессии. Также он высоко оценил участие ЮАР в продвижении формулы мира.

Кулеба пригласил ЮАР присоединиться к украинской инициативе "Зерно из Украины", обсудил сотрудничество в сфере цифровизации госуслуг и предложил провести в Киеве бизнес-форум с компаниями из Украины и ЮАР.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о развитии сотрудничества в сфере дипломатического образования и исследований между МИД Украины и департаментом международных отношений и сотрудничества ЮАР.

Также Кулеба пригласил Пандор посетить Украину.

Отношения Украины с Африкой

Напомним, еще в августе этого года Кулеба заявил о намерении Украины наладить отношения со странами Африки. Таким образом наше государство хочет помочь им освободиться от власти Кремля.

Он отмечал, что этот континент "нуждается в системной и долгосрочной работе" Украины.