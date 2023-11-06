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Ренессанс с Африкой. Украина хочет посольство в Танзании, а глава МИД в ЮАР впервые за 25 лет

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД ЮАР Наледи Пандор (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина может открыть свое посольство в Танзании. При этом наша страна выводит сотрудничество с Южно-Африканской Республикой на новый уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду Украины в Facebook и пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Посольство в Танзании

Украинская парламентская делегация впервые посетила парламент Танзании. Во время встречи со спикером ведомства Тулией Аксон нардепы обсудили открытие посольства Украины в Танзании и признание Голодомора парламентом Танзании. 

Фото: украинские нардепы посетили Танзанию (facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

Также парламентарии встретились с министром аграрной политики Танзании Хусейном Мохаммедом Баше. Они обсуждали отрасли сотрудничества в аграрной сфере. 

Первый визит главы МИД Украины ЮАР за 25 лет

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Южно-Африканскую Республику. Это первый визит украинского главы МИД в ЮАР за 25 лет. 

"В развитие ренессанса украино-африканских отношений Украина стремится вывести сотрудничество с Южно-Африканской Республикой на качественно новый уровень. Мы предлагаем партнерство, основанное на взаимном уважении и выгоде. И я рад, что правительство ЮАР разделяет наше стремление", - заявил Кулеба в ходе встречи со своей коллегой из ЮАР Наледи Пандор. 

Украинский министр проинформировал ее насчет ситуации на фронте и последствиях российской агрессии. Также он высоко оценил участие ЮАР в продвижении формулы мира. 

Кулеба пригласил ЮАР присоединиться к украинской инициативе "Зерно из Украины", обсудил сотрудничество в сфере цифровизации госуслуг и предложил провести в Киеве бизнес-форум с компаниями из Украины и ЮАР. 

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о развитии сотрудничества в сфере дипломатического образования и исследований между МИД Украины и департаментом международных отношений и сотрудничества ЮАР. 

Также Кулеба пригласил Пандор посетить Украину. 

Отношения Украины с Африкой

Напомним, еще в августе этого года Кулеба заявил о намерении Украины наладить отношения со странами Африки. Таким образом наше государство хочет помочь им освободиться от власти Кремля. 

Он отмечал, что этот континент "нуждается в системной и долгосрочной работе" Украины. 

 

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МИД УкраиныАфрикаДмитрий КулебаТанзанияВерховная рада