Ренессанс с Африкой. Украина хочет посольство в Танзании, а глава МИД в ЮАР впервые за 25 лет

Украина может открыть свое посольство в Танзании. При этом наша страна выводит сотрудничество с Южно-Африканской Республикой на новый уровень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду Украины в Facebook и пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Украинская парламентская делегация впервые посетила парламент Танзании. Во время встречи со спикером ведомства Тулией Аксон нардепы обсудили открытие посольства Украины в Танзании и признание Голодомора парламентом Танзании.
Также парламентарии встретились с министром аграрной политики Танзании Хусейном Мохаммедом Баше. Они обсуждали отрасли сотрудничества в аграрной сфере.
В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Южно-Африканскую Республику. Это первый визит украинского главы МИД в ЮАР за 25 лет.
"В развитие ренессанса украино-африканских отношений Украина стремится вывести сотрудничество с Южно-Африканской Республикой на качественно новый уровень. Мы предлагаем партнерство, основанное на взаимном уважении и выгоде. И я рад, что правительство ЮАР разделяет наше стремление", - заявил Кулеба в ходе встречи со своей коллегой из ЮАР Наледи Пандор.
Украинский министр проинформировал ее насчет ситуации на фронте и последствиях российской агрессии. Также он высоко оценил участие ЮАР в продвижении формулы мира.
Кулеба пригласил ЮАР присоединиться к украинской инициативе "Зерно из Украины", обсудил сотрудничество в сфере цифровизации госуслуг и предложил провести в Киеве бизнес-форум с компаниями из Украины и ЮАР.
По итогам переговоров стороны подписали меморандум о развитии сотрудничества в сфере дипломатического образования и исследований между МИД Украины и департаментом международных отношений и сотрудничества ЮАР.
Также Кулеба пригласил Пандор посетить Украину.
Напомним, еще в августе этого года Кулеба заявил о намерении Украины наладить отношения со странами Африки. Таким образом наше государство хочет помочь им освободиться от власти Кремля.
Он отмечал, что этот континент "нуждается в системной и долгосрочной работе" Украины.
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