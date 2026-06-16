Renault создала уникальный кроссовер для операторов дронов

Отмечается, что при разработке за основу взят серийный кроссовер Renault, который был модернизирован до уровня мобильного командного пункта. Автомобиль способен обеспечивать управление дронами, анализировать обстановку на поле боя и поддерживать координацию военных подразделений.

Модель также оснащена комплексом современных технологий, среди которых системы управления беспилотниками и наземными роботизированными платформами, защищенные каналы связи, высокоточные датчики и инструменты искусственного интеллекта для помощи в принятии решений. Благодаря этому машина может выполнять разведывательные задачи, сопровождать колонны, охранять важные объекты и координировать действия войск.

Хотя производитель не разглашает полных технических характеристик, известно, что автомобиль получил полный привод и гибридную силовую установку. Это позволяет передвигаться практически бесшумно и обеспечивает значительный запас автономности. Кроме того, машина может использоваться как мобильная база для запуска дронов и источник питания для полевого оборудования.

Для упрощения обслуживания и снижения затрат часть компонентов унифицирована с гражданскими моделями Renault, в частности кроссоверами и коммерческими фургонами. Компания также заявляет о готовности обеспечивать техническую поддержку таких машин в течение всего срока их эксплуатации.

На данный момент 4 Troop остается концептуальной разработкой, и сроки начала серийного производства пока не объявлены. В то же время французские военные уже испытывают новинку, которая совместима с действующими системами цифрового управления и защищенной связи.