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Renault создала уникальный кроссовер для операторов дронов

12:11 16.06.2026 Вт
2 мин
Компания Renault представила фотографии новой разработки
aimg Константин Широкун
Renault создала уникальный кроссовер для операторов дронов Фото: Renault создала кроссовер для операторов дронов (thalesgroup.com)
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Renault представила на выставке Eurosatory 2026 в Париже концепт автомобиля 4 Troop. Проект разработан совместно с Thales и предназначен для операторов дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Thales.

Отмечается, что при разработке за основу взят серийный кроссовер Renault, который был модернизирован до уровня мобильного командного пункта. Автомобиль способен обеспечивать управление дронами, анализировать обстановку на поле боя и поддерживать координацию военных подразделений.

Модель также оснащена комплексом современных технологий, среди которых системы управления беспилотниками и наземными роботизированными платформами, защищенные каналы связи, высокоточные датчики и инструменты искусственного интеллекта для помощи в принятии решений. Благодаря этому машина может выполнять разведывательные задачи, сопровождать колонны, охранять важные объекты и координировать действия войск.

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Хотя производитель не разглашает полных технических характеристик, известно, что автомобиль получил полный привод и гибридную силовую установку. Это позволяет передвигаться практически бесшумно и обеспечивает значительный запас автономности. Кроме того, машина может использоваться как мобильная база для запуска дронов и источник питания для полевого оборудования.

Для упрощения обслуживания и снижения затрат часть компонентов унифицирована с гражданскими моделями Renault, в частности кроссоверами и коммерческими фургонами. Компания также заявляет о готовности обеспечивать техническую поддержку таких машин в течение всего срока их эксплуатации.

На данный момент 4 Troop остается концептуальной разработкой, и сроки начала серийного производства пока не объявлены. В то же время французские военные уже испытывают новинку, которая совместима с действующими системами цифрового управления и защищенной связи.

Ранее сообщалось, что французская компания EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов Rodeur 330 с дальностью полета до 500 км.

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