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"Ремонтировать вразвалочку нельзя": Зеленский о протестах в Киеве из-за отключений света

21:36 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Ремонтировать вразвалочку нельзя": Зеленский о протестах в Киеве из-за отключений света Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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В Киеве люди перекрывали дороги из-за длительного отсутствия электричества. Они разошлись только тогда, когда на энергообъекты привели энергетиков.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью ТСН.

"Вчера видел, люди перекрыли одну из дорог в Киеве, в столице. Я звонил министру внутренних дел Выговскому. Он мне говорит: "Мы там еще поработали, потому что действительно часть людей не имела долгий период времени электричества", - рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что на энергетическом объекте не было достаточного количества работников.

"Ремонтировать вразвалочку нельзя. И молодцы полицейские, сработали, они очень быстро соединились с группами, с электриками. Всех привели на объект, все заработали, и народ разошелся", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что "перекрывать - это точно не путь".

Что предшествовало

Напомним, 4 ноября жители Киева перекрыли движение транспорта на улице Иорданской в Оболонском районе, а также вблизи станции метро "Житомирская" возле супермаркета Novus. Причиной акции стали длительные перебои с электроснабжением.

В частности, жители дома № 24 на улице Иорданской сообщили, что у них почти пять суток не было стабильного электроснабжения.

По их словам, свет периодически появлялось, однако электричество давали примерно на 20 минут, после чего снова выключали.

Отметим, из-за российских атак украинские АЭС вынужденно снизили мощность. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области.

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