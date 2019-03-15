Через ремонт Шулявського шляхопроводу зміниться шлях курсування маршруток

Зміни вносяться у роботу маршруток №201, 239, 477, 427, 442, 455, 517

На время ремонта Шулявского путепровода вносятся изменения в путь следования автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, на период проведения ремонтных работ движение будет организовано:

автобусов маршрутов №№ 201, 239, 477 соответственно от б-ра Кольцова, ст. м. "Лыбидская", Демеевской площади до ул. Вадима Гетьмана по собственным маршрутам, далее - разворот перед путепроводом в районе ул. Смоленской - ул. Вадима Гетьмана, далее по своим маршрутам;

автобусов маршрута № 427 в направлении ст. м. "Дворец Спорта" от зал. ст. "Киев-Волынский" до ул. Пушечной по собственному маршруту, далее - ул. Борщаговская - ул. Вадима Гетьмана - просп. Победы, далее по своему маршруту; в направлении зал. ст. "Киев-Волынский" от ст. м. "Дворец Спорта" до площади Победы по собственному маршруту, далее - просп. Победы - Воздухофлотский путепровод - ул. Борщаговская - ул. Вадима Гетьмана - дальше по собственному маршруту;

автобусов маршрута № 442 трассе ст. м. "Политехнический институт" - пров. Политехнический - ул. Борщаговская - ул. Гарматная - ул. Машиностроительная - ул. Николая Василенко ул. Победы - ст. м. "Политехнический институт";

автобусов маршрута № 455 в направлении Севастопольской площади от просп. Свободы до ул. Победы по собственному маршруту, далее - ул. Гарматная - ул. Выборгская - ул. Вадима Гетьмана - далее по своему маршруту; в направлении ул. Свободы от Севастопольской площади до ул. Вадима Гетьмана по собственному маршруту, далее - по ул. Александра Довженко - вул. Дегтяревская - ул. Лагерная - ул. Победы - далее по своему маршруту;

автобусов маршрута № 517 в направлении Севастопольской площади от ул. Академика Ефремова до ул. Победы по собственному маршруту, далее - ул. Гарматная - ул. Выборгская - ул. Вадима Гетьмана - далее по своему маршруту; в направлении ул. Академика Ефремова от Севастопольской площади до ул. Вадима Гетьмана по собственному маршруту, далее - вул. Александра Довженко - вул. Дегтяревская - ул. Лагерная - ул. Победы - далее по своему маршруту.

РБК-Украина писало, что общественный транспорт изменит маршруты из-за ремонта Шулявского путепровода. В частности, изменят маршруты троллейбусы №№ 22, 27, 42.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 16 марта в связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод и организовано движение транспорта по прилегающим улицам.