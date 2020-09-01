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В Луганській області розпочався ремонт траси Старобільськ-Новоайдар

Луганська область, Вівторок 01 вересня 2020 14:23
В Луганській області розпочався ремонт траси Старобільськ-Новоайдар
Фото: ремонт доріг (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

На черзі траса Старобільськ - Мілове

В Луганській області розпочато ремонт траси Старобільськ - Новоайдар. Роботи проводяться в рамках реалізації національної програми "Велике будівництво".

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо уважно подивитися на фото початку робіт з ремонту одного з ділянок траси Старобільськ - Новоайдар Луганської області, то можна побачити, що паралельно з фрезеруванням самої дороги йдуть роботи по розчищенню узбіч і видалення рослинності з них. Це важливо. По-перше, тунелі кохання навколо доріг - це погано з точки зору безпеки. По-друге, це те, що в результаті будь-яку дорогу, навіть саму ідеальну, зруйнує. А ще це один з сотень нюансів, які відрізняють великі хороші компанії, які працюють системно, від дрібних і/або пофігістичних, зайнятих тільки дорожнім "освоєнням", - зазначив він.

На черзі - траса Старобільськ - Мілове. Також розпочалися роботи на трасі Н-26 Чугуїв - Мілове в районі с. Містки.

В Луганській області розпочався ремонт траси Старобільськ-НовоайдарВ Луганській області розпочався ремонт траси Старобільськ-НовоайдарВ Луганській області розпочався ремонт траси Старобільськ-Новоайдар

"Приємно бачити такі масштабні обсяги робіт у рідній Луганській області", - підкреслив Юрій Голик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після капітального ремонту відкрита дорога Станиця-Луганська - Сєвєродонецьк.

За словами Голика, наші громадяни, що виїжджають з тимчасово окупованих територій, повинні бачити зовсім іншу якість інфраструктури.

Як відомо, національна програма "Велике будівництво", ініційована президентом, передбачає будівництво і ремонт 6,5 тис. км доріг, сотень дитячих садків, шкіл і лікарень протягом 2020 року.

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Новини України ЛуганськдорогиЮрій ГоликВелике будівництво
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