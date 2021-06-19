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"Ремонт відносин": в Кремлі оцінили можливість зустрічі Путіна і Джонсона

Автор: РБК-Україна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков допустив можливість зустрічі Володимира Путіна і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Для цього у Лондона повинна з'явитися "політична воля".

Слова Пєскова цитує ТАСС.

За словами прес-секретаря Путіна, така зустріч не готується, але потенційно вона можлива.

"Можлива, якщо в Лондоні візьме гору політична воля до того, щоб ремонтувати наші двосторонні відносини, які були неабияк поламані з ініціативи Лондона", - сказав Пєсков.

Раніше глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що зустріч британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і президента РФ Володимира Путіна можлива, якщо Москва припинить свою "зловмисну діяльність" проти Великобританії і її союзників.

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Володимир ПутінБорис Джонсон