У Британії назвали умову для проведення саміту Джонсона і Путіна

Зустріч британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і президента РФ Володимира Путіна можлива, якщо Москва припинить свою "зловмисну діяльність" проти Великобританії і її союзників.

Про це заявив глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес в інтерв'ю телеканалу Sky News .

"Борис Джонсон відкритий для зустрічей з ким завгодно, коли необхідно зробити важливий крок, і крок до нормалізації відносин з Росією, очевидно, прийде, і ми на це сподіваємося, але це відбудеться в результаті певних дій (з боку Москви - ред.), - сказав Уоллес.

За його словами, сьогодні Росія продовжує свою "зловмисну діяльність" і саміт на вищому рівні між Великобританією і РФ можливий, якщо російський президент продемонструє позитивні зміни у своїй поведінці.

"Крим як і раніше незаконно окупований в Україні, і є ще дещо, що потрібно вирішити", - додав міністр.

Серед проблемних питань, які потрібно вирішити з Москвою, міністр виділив отруєння сім'ї Скрипалів в Солсбері, замах і арешт російського опозиціонера Олексія Навального, примусову посадку владою Білорусі цивільного літака компанії Ryanair в Мінську і затримання блогера Романа Протасевича.

При цьому Уоллес зазначив, що західні країни не хочуть постійних непорозумінь з Росією. "Це нікому не цікаво", - сказав він.

Уоллес додав, що будь-які поліпшення у відносинах з Росією, включаючи зняття санкцій, можуть наступити після того, як Росія буде поважати "суверенітет інших людей і міжнародне верховенство права".

Британський міністр назвав минулу в Женеві зустріч президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним "дійсно позитивним початком" в поліпшенні відносин між Вашингтоном і Москвою.