ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Британії назвали умову для проведення саміту Джонсона і Путіна

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 18 червня 2021 22:55
У Британії назвали умову для проведення саміту Джонсона і Путіна Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон( MoD Crown, wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Зустріч британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і президента РФ Володимира Путіна можлива, якщо Москва припинить свою "зловмисну діяльність" проти Великобританії і її союзників.

Про це заявив глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Борис Джонсон відкритий для зустрічей з ким завгодно, коли необхідно зробити важливий крок, і крок до нормалізації відносин з Росією, очевидно, прийде, і ми на це сподіваємося, але це відбудеться в результаті певних дій (з боку Москви - ред.), - сказав Уоллес.

За його словами, сьогодні Росія продовжує свою "зловмисну діяльність" і саміт на вищому рівні між Великобританією і РФ можливий, якщо російський президент продемонструє позитивні зміни у своїй поведінці.

"Крим як і раніше незаконно окупований в Україні, і є ще дещо, що потрібно вирішити", - додав міністр.

Серед проблемних питань, які потрібно вирішити з Москвою, міністр виділив отруєння сім'ї Скрипалів в Солсбері, замах і арешт російського опозиціонера Олексія Навального, примусову посадку владою Білорусі цивільного літака компанії Ryanair в Мінську і затримання блогера Романа Протасевича.

При цьому Уоллес зазначив, що західні країни не хочуть постійних непорозумінь з Росією. "Це нікому не цікаво", - сказав він.

Уоллес додав, що будь-які поліпшення у відносинах з Росією, включаючи зняття санкцій, можуть наступити після того, як Росія буде поважати "суверенітет інших людей і міжнародне верховенство права".

Британський міністр назвав минулу в Женеві зустріч президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним "дійсно позитивним початком" в поліпшенні відносин між Вашингтоном і Москвою.

Нагадавши, зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбулася 16 червня в швейцарській Женеві. Саміт двох лідерів тривав більше трьох годин.

В ході зустрічі Байден і Путін обговорили Україну. Президент США підтримав суверенітет і територіальну цілісність України і висловив прихильність до виконання Мінських угод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Великобритания Саміт
NEWS
Росія протидіє Кримській платформі, але не зможе нас зупинити, - Кулеба
Росія протидіє Кримській платформі, але не зможе нас зупинити, - Кулеба
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами