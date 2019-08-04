Ремонт мосту в Станиці Луганській наразі не можливий, - СЦКК

В українській стороні Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) пояснили, чому досі не розпочався процес ремонту мосту в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За словами керівника української сторони СЦКК Олександра Борщевського, наразі ремонт мосту в Станиці Луганській, де відбулося розведення сил, є неможливим, тому що немає гарантій безпеки з боку проросійських бойовиків.

"На жаль, поки немає реальних підтверджень з боку російських окупаційних адміністрацій та ОРЛО щодо початку цих робіт. Основна причина, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту - відсутність гарантій безпеки для наших фахівців з розмінування з боку незаконних збройних формувань" - пояснив він.

Борщевський додав, що відповідні запити були відправлені в окупаційні адміністрації по лінії ОБСЄ, однак відповіді щодо гарантій безпеки для українських спеціалістів та допуску їх до проведення робіт на території мосту немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські сапери виявили на території мосту в Станиці Луганській понад 30 вибухонебезпечних предметів. Всі виявлені вибухонебезпечні предмети було знищено. Всього піротехніки обстежили 0,13 га території.

Відзначимо, в Станиці Луганській сапери приступили до розмінування території для подальшого відновлення мосту. З ранку 1 серпня сапери ДСНС приступили до розмінування території, що прилягає до зруйнованого мосту біля КПВВ "Станиця Луганська".