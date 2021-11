Ремонт iPhone своїми руками і новий суперкомп'ютер в ЄС. Головне зі світу технологій

Apple продаватиме деталі для самостійного ремонту iPhone

Американська компанія Apple з наступного року почне продавати оригінальні комплектуючі та інструменти для самостійного ремонту iPhone. При цьому гарантія на гаджети не припинить діяти.

Очікується, що власники iPhone 12 та iPhone 13 зможуть самостійно міняти акумулятори, екрани і камери. У США програму запустять на початку 2022, а протягом року вона пошириться й на деякі інші країни.

Також у продажу з'являться деталі для ремонту комп'ютерів Mac на чіпах M1.

Meta дозволить відчути віртуальний світ на дотик

Компанія Марка Цукерберга розробляє спеціальну рукавичку, яка дозволить відчувати предмети віртуальної реальності. Цей гаджет стане невід'ємною частиною віртуальної взаємодії.

Всередині на долоні і пальцях рукавички є спеціальні надувні елементи - пневмоприводи або актуатори. Вона може не тільки відтворювати тактильні відчуття, але і працювати як VR-контролер.

Рукавичка здатна забезпечити імітацію тиску і зворотного зв'язку від предметів - в поєднанні з візуальними і звуковими сигналами це створює ілюзію фізичного дотику.

Windows 11 поверне синій "екран смерті"

Оновлення Windows 11, яке має вийти в найближчі дні, поверне так званий синій "екран смерті" (BSOD).

"Ми змінили колір екрану на синій, коли пристрій перестає працювати або виникає помилка зупинки, як у попередніх версіях Windows", - визнає Microsoft в нотатках про патчі для оновлення Windows 11.

Поки незрозуміло, чому BSOD знову стане синім, але це може бути пов'язано зі зверненнями в службу IT-підтримки. Синій "екран смерті" вже давно є частиною Windows і являє собою простий спосіб для кінцевих користувачів виявити проблему і зателефонувати в службу підтримки.

AppleCar вийде раніше, ніж планувалося

Безпілотний електромобіль Apple вийде раніше, ніж планувалося. За даними Bloomberg, реліз запланований вже на 2025 рік. Передбачається, що авто не буде обладнано кермом і педалями.

AppleCar може отримати великий сенсорний екран, з яким водій буде взаємодіяти під час подорожі. Сидіння будуть розташовані один навпроти одного, як в лімузині.

Xiaomi створила другу компанію для виробництва електромобілів

Китайська Xiaomi створила другу компанію, назва якої безпосередньо вказує на зв'язок з автомобільною промисловістю. У вересні було оголошено про створення Xiaomi Automobile Co., Ltd, а тепер стало відомо про реєстрацію Xiaomi Automobile Technology Co., Ltd.

Зареєстрований капітал нової компанії становить 1 млрд юанів (близько 156,7 млн доларів). Вона буде займатися виробництвом автомобілів і розробкою нових технологій.

Культовий плеєр Winamp перезапускають з новим логотипом

Легендарний мультимедійний плеєр Winamp, який набув широкого поширення в 2000-х, може повернутися на ринок. Він обзавівся новим логотипом, а на офіційному сайті з'явилося оголошення про набір на бета-тест відродженого додатку.

Історія Winamp почалася ще в 1997-му, але після виходу версії 5.5 в 2007 році плеєр перестав отримувати оновлення. Які саме можливості з'являться в додатку, поки невідомо.

Фото: новий логотип Winamp (winamp.com)

Франція отримає найпотужніший комп'ютер в Європі

Найближчим часом у Франції побудують найпотужніший комп'ютер в Європі. Він буде називатися Adastra і застосовуватися для розширення можливостей найпродуктивнішого академічного суперкомп'ютера Jean Zay.

Продуктивність Adastra складе 70 Пфлопс - система буде в 20 разів швидше тієї, яка є в розпорядженні Національного обчислювального центру вищої освіти (CINES).

Перший блок на базі процесорів AMD EPYC 7003, 256 Гбайт DDR4 і чотирьох OAM-прискорювачів Instinct MI250X запустять вже навесні 2022 року. Другий блок будуватиметься до кінця наступного року. Він буде складатися з вузлів з процесорами AMD EPYC Genoa і 768 Гбайт DDR5.

Adastra буде використовуватися для наукових досліджень, в першу чергу, в галузі відновлюваної енергетики, що має допомогти в зниженні вуглецевого сліду. Також він допоможе в розробці матеріалів для акумуляторних технологій наступного покоління, в створенні нових лікарських препаратів і у вивченні нових методів лікування.