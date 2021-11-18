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У Франції побудують найпотужніший комп'ютер в Європі: для чого він треба

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Париж, Четвер 18 листопада 2021 11:36
У Франції побудують найпотужніший комп'ютер в Європі: для чого він треба Фото: суперкомп'ютер Jean Zay (hpcwire.com)
Автор: Ілона Свиридова

У Франції оголосили про плани побудувати найпотужніший комп'ютер в Європі. Він буде називатися Adastra і створений для розширення можливостей найпродуктивнішого академічного суперкомп'ютера Jean Zay.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс HPC Wire.

Повідомляється, що продуктивність Adastra складе 70 Пфлопс - система буде в 20 разів швидше тієї, яка є в розпорядженні Національного обчислювального центру вищої освіти (CINES).

Перший блок на базі оптимізованих процесорів AMD EPYC 7003, 256 Гбайт DDR4 і чотирма OAM-прискорювачами Instinct MI250X запустять вже навесні 2022 року. Другий блок будуватиметься до кінця наступного року. Він буде складатися з вузлів з процесорами AMD EPYC Genoa і 768 Гбайт DDR5.

Adastra буде використовуватися для наукових досліджень, в першу чергу, в галузі відновлюваної енергетики, що має допомогти в зниженні вуглецевого сліду. Також він допоможе в розробці матеріалів для акумуляторних технологій наступного покоління, в створенні нових лікарських препаратів і у вивченні нових методів лікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз має намір вкласти 1 млрд євро у створення суперкомп'ютерів для дигіталізації промисловості та підвищення конкурентоспроможності європейської економіки.

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