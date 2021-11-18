У Франції побудують найпотужніший комп'ютер в Європі: для чого він треба

У Франції оголосили про плани побудувати найпотужніший комп'ютер в Європі. Він буде називатися Adastra і створений для розширення можливостей найпродуктивнішого академічного суперкомп'ютера Jean Zay.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс HPC Wire .

Повідомляється, що продуктивність Adastra складе 70 Пфлопс - система буде в 20 разів швидше тієї, яка є в розпорядженні Національного обчислювального центру вищої освіти (CINES).

Перший блок на базі оптимізованих процесорів AMD EPYC 7003, 256 Гбайт DDR4 і чотирма OAM-прискорювачами Instinct MI250X запустять вже навесні 2022 року. Другий блок будуватиметься до кінця наступного року. Він буде складатися з вузлів з процесорами AMD EPYC Genoa і 768 Гбайт DDR5.

Adastra буде використовуватися для наукових досліджень, в першу чергу, в галузі відновлюваної енергетики, що має допомогти в зниженні вуглецевого сліду. Також він допоможе в розробці матеріалів для акумуляторних технологій наступного покоління, в створенні нових лікарських препаратів і у вивченні нових методів лікування.