Ремонт Дегтяревского моста в Киеве: полиция начала расследовать завышение цен стройматериалов

По информации правоохранителей, должностные лица "Киевавтодора" вместе с руководителями подрядного частного предприятия организовали схему хищения государственных средств на ремонте автомобильных путей в Киеве.

В частности, было установлено, что при реконструкции Дегтяревского моста некоторые стройматериалы были закуплены по ценам, которые выше рыночных. Ущерб может достигать сотен тысяч гривен.

Полиция подозревает организаторов схемы по статье Уголовного кодекса - присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в условиях военного положения. За это может грозить тюремный срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 29 февраля, украинские СМИ обнародовали расследование о том, что компания "Ростдорстрой", которая занималась ремонтом Дегтяревского моста в Киеве, завышала цены на строительные материалы.

Полная стоимость реконструкции моста составила 920 млн гривен.

Стоит заметить, что 30 сентября прошлого года Дегтяревский мост обвалился. Это произошло во время ремонтных работ. 20 декабря по нему уже возобновили движение.