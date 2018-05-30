Яремчук вдруге поспіль не зможе дебютувати за збірну України

Форвард травмувався на тренуванні

Нападник бельгійського "Генка" і збірної України Роман Яремчук не допоможе національній команді в товариських матчах з Марокко і Албанією, повідомляє прес-служба ФФУ.

Гравець травмувався під час тренування. Результати МРТ правого стегна говорять про пошкодження м'яза задньої поверхні. Форвард не встигне відновитися до товариських зустрічей, а отже, його дебют у головній команді країни відкладається вдруге поспіль.

Сам Яремчук заявив, що він залікує пошкодження і проявить себе в "Генку" якнайкраще, щоб знову отримати виклик в збірну:

"Травми завжди трапляються у футболі, це частина гри. Я вилікуюсь і буду намагатися показувати хорошу гру в своєму клубі, щоб знову заслужити виклик у збірну".

Нагадаємо, що товариська гра, запланована на 3 червня, проти Албанії може бути скасована. Проти Марокко "синьо-жовті" зіграють 31 травня. Зустріч розпочнеться о 21:00.