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Яремчук вдруге поспіль не зможе дебютувати за збірну України

НовиниСпорт    30.05.2018 - 12:41
Фото: Роман Яремчук (kaagent.be)
Фото: Роман Яремчук (kaagent.be)

Форвард травмувався на тренуванні

Нападник бельгійського "Генка" і збірної України Роман Яремчук не допоможе національній команді в товариських матчах з Марокко і Албанією, повідомляє прес-служба ФФУ.

Гравець травмувався під час тренування. Результати МРТ правого стегна говорять про пошкодження м'яза задньої поверхні. Форвард не встигне відновитися до товариських зустрічей, а отже, його дебют у головній команді країни відкладається вдруге поспіль.

Сам Яремчук заявив, що він залікує пошкодження і проявить себе в "Генку" якнайкраще, щоб знову отримати виклик в збірну:

"Травми завжди трапляються у футболі, це частина гри. Я вилікуюсь і буду намагатися показувати хорошу гру в своєму клубі, щоб знову заслужити виклик у збірну".

Нагадаємо, що товариська гра, запланована на 3 червня, проти Албанії може бути скасована. Проти Марокко "синьо-жовті" зіграють 31 травня. Зустріч розпочнеться о 21:00.

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Теги публікації: Збірна України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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