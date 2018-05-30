Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Яремчук во второй раз подряд не сможет дебютировать за сборную Украины

НовостиСпорт    30.05.2018 - 12:41
Фото: Роман Яремчук (kaagent.be)
Фото: Роман Яремчук (kaagent.be)

Форвард травмировался на тренировке

Нападающий бельгийского "Генка" и сборной Украины Роман Яремчук не поможет национальной команде в товарищеских матчах с Марокко и Албанией, сообщает пресс-служба ФФУ.

Игрок травмировался во время тренировки. Результаты МРТ правого бедра говорят о повреждении мышцы задней поверхности. Форвард не успеет восстановиться к товарищеских встреч, а следовательно, его дебют в главной команде страны откладывается во второй раз подряд.

Сам Яремчук заявил, что он залечит повреждение и проявит себя в "Генке" как можно лучше, чтобы вновь получить вызов в сборную:

"Травмы всегда случаются в футболе, это часть игры. Я вылечусь и буду стараться показывать хорошую игру в своем клубе, чтобы вновь заслужить вызов в сборную".

Напомним, что товарищеская игра, запланирована на 3 июня, против Албании может быть отменена. Против Марокко "сине-желтые" сыграют 31 мая. Встреча начнется в 21:00.

Сидорчук довызван в сборную Украины вместо Буяльского Ярмоленко прибудет в расположение сборной Украины с опозданием
Теги публикации: Сборная Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top