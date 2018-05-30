Яремчук во второй раз подряд не сможет дебютировать за сборную Украины

Форвард травмировался на тренировке

Нападающий бельгийского "Генка" и сборной Украины Роман Яремчук не поможет национальной команде в товарищеских матчах с Марокко и Албанией, сообщает пресс-служба ФФУ.

Игрок травмировался во время тренировки. Результаты МРТ правого бедра говорят о повреждении мышцы задней поверхности. Форвард не успеет восстановиться к товарищеских встреч, а следовательно, его дебют в главной команде страны откладывается во второй раз подряд.

Сам Яремчук заявил, что он залечит повреждение и проявит себя в "Генке" как можно лучше, чтобы вновь получить вызов в сборную:

"Травмы всегда случаются в футболе, это часть игры. Я вылечусь и буду стараться показывать хорошую игру в своем клубе, чтобы вновь заслужить вызов в сборную".

Напомним, что товарищеская игра, запланирована на 3 июня, против Албании может быть отменена. Против Марокко "сине-желтые" сыграют 31 мая. Встреча начнется в 21:00.