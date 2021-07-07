В Яремче автомобіль злетів в обрив, четверо людей загинули
В Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Авто злетіло з дороги в обрив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківської області.
В результаті аварії загинули всі чотири людини, які були в салоні авто. Поліція встановлює їхні персональні дані.
Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив.
"У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих", - йдеться в повідомленні.
На місці продовжують працювати усі служби.
Фото: місце аварії (facebook.com/frankivsk.police)
Раніше на трасі "Київ-Чернігів" зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль, постраждали 9 людей.