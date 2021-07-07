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В Яремче автомобіль злетів в обрив, четверо людей загинули

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Середа 07 липня 2021 15:29
В Яремче автомобіль злетів в обрив, четверо людей загинули Фото: в Яремче автомобіль злетів в обрив (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Авто злетіло з дороги в обрив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківської області.

В результаті аварії загинули всі чотири людини, які були в салоні авто. Поліція встановлює їхні персональні дані.

Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив.

"У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих", - йдеться в повідомленні.

На місці продовжують працювати усі служби.

Фото: місце аварії (facebook.com/frankivsk.police)

Раніше на трасі "Київ-Чернігів" зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль, постраждали 9 людей.

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