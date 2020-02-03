Ректора Одеського медуніверситету Запорожана могли звільнити незаконно, - документ

Колишній виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун могла незаконно звільнити Валерія Запорожана з посади ректора Одеського національного медичного університету (ОНМедУ). Про це повідомляють "Українські новини", публікуючи копію відповідного наказу.

Так, наказ за підписом Уляни Супрун від 17 липня 2018 року про звільнення ректора ОНМедУ указом Міністерства охорони здоров'я України від 27 січня 2020 року був визнаний таким, що втратив чинність.

"Вважати звільненим 27 вересня 2018 року Запорожана Валерія Миколайовича з посади ректора Одеського національного медичного університету за пунктом 2 ст. 36 КЗпП України", - йдеться в документі.

Відповідно, новим указом міністерство звільнило Запорожана у зв'язку із закінченням терміну його контракту, а не через порушеня.

Нагадаємо, конфлікт Міністерства здравоохранеия України з адміністрацією ОНМедУ розпочався в липні 2018 року після аудиторських перевірок діяльності университета за 2016 і 2017 роки. Міністр звільнила Запорожана з формулюванням - "за одноразове грубе порушення трудових обов'язків" та призначила в.о. ректора Костянтина Аймедова, а через 2 місяці - Дубініну Владлену.

Пізніше окружний адміністративний суд Києва визнав обидва призначення незаконними і заборонив МОЗ призначати керівника університету.

Згідно з законом про вищу освіту, ректорів університетів обирають трудові колективи - з числа переможців конкурсного відбору.

У відповідь колектив ОНМедУ на засіданні Вченої ради обрав в.о. ректора Юрія Сухіна. Як писав РБК-Україна, у травні 2019 року Апеляційний суд відмінив фінансові повноваження виконуючого обов'язки ректора Одеського національного медичного університету Юрія Сухіна.

Колишній в.о. міністра відмовилася підписувати документи університету, в тому числі річний кошторис, в результаті чого тисячі співробітників і студентів не отримували зарплати і стипендії, університет накопичив багатотисячні борги за комунальні послуги, а один з гуртожитків відключили від газопостачання.

Нове керівництво МОЗ затвердило кошторис 4 грудня 2019 року. В даний час фінансово-господарська діяльність ОНМедУ розблокована, заборгованість із зарплат, стипендій і комунальних платежів погашена.