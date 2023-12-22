Рекрутинг в ВСУ не отменяет мобилизацию. Наберем необходимое количество людей, - Минобороны

По его словам, у украинцев на фоне разговоров о рекрутинге может сложиться ложное впечатление, что теперь страну защищает "только тот, кто хочет, а кто не хочет, поэтому не надо". Однако это совсем не так.

Павлюк отметил, что рекрутинг - это, прежде всего, улучшение сервиса, подходов к мобилизации тех людей, которые готовы служить в Вооруженных силах Украины.

"Мы предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ предлагаем выбор специальностей. Но это не может означать, что будут служить только те, кто хотят и что теперь можно выбрать только не боевые специальности, несмотря на то, что в армии действительно большая потребность в разных специальностях", - рассказал спикер.

Он добавил, что с помощью рекрутинга Минобороны заинтересовано набрать как можно больше людей. Но поскольку есть необходимость защищать Украину, то для этого "мы все равно доберем то количество людей, которое нужно", в том числе и благодаря мобилизации.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем, процесс схож с трудоустройством.

Впрочем, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украине нужна мобилизация, поскольку ни один рекрутинг не сможет перекрыть необходимое количество личного состава и численность сил обороны, чтобы отразить полномасштабную агрессию РФ.

Стоит отметить, что украинские власти уже анонсировали крупный законопроект о мобилизации, который может быть принят до конца года.

Детальнее о том, какой закон готовит Рада для украинцев - читайте в материале РБК-Украина.