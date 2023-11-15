Рекрутинг в ВСУ: в Минобороны ответили, как будут формировать зарплату

У замминистра поинтересовались, какая будет зарплата у рекрутированных бойцов. Поскольку, к примеру, у "Азова" выплаты варьируются от 25 до 125 тысяч гривен.

"Денежное обеспечение определено законом в зависимости от того, какую должность занимает человек, а также исполняет ли он особенные задания, воюет ли непосредственно, например, на первой линии", - рассказала Калмыкова.

Она разъяснила, что "вилка выплат", которая присутствует в "Азове", учитывает зарплату "с боевыми и без боевых".

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Министерство обороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины.

Она предусматривает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить. В целом процесс схож с трудоустройством.

Вакансии можно посмотреть на сайте рекрутинговой агенции Lobby X. Там уже отображаются и зарплаты. Они отличаются в зависимости от вакансий.

Более детально о том, какие вакансии предлагают украинцам, - в материале РБК-Украина (проекта Styler).