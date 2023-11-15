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Рекрутинг в ВСУ: в Минобороны ответили, как будут формировать зарплату

Фото: в Минобороны ответили, как будут формировать зарплату в рамках рекрутинга (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Зарплата бойцам Вооруженных сил Украины, которых рекрутируют, будет зависеть от должности и выполнения особых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой в эфире телемарафона.

У замминистра поинтересовались, какая будет зарплата у рекрутированных бойцов. Поскольку, к примеру, у "Азова" выплаты варьируются от 25 до 125 тысяч гривен. 

"Денежное обеспечение определено законом в зависимости от того, какую должность занимает человек, а также исполняет ли он особенные задания, воюет ли непосредственно, например, на первой линии", - рассказала Калмыкова. 

Она разъяснила, что "вилка выплат", которая присутствует в "Азове", учитывает зарплату "с боевыми и без боевых". 

Рекрутинг в ВСУ 

Напомним, ранее Министерство обороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины.

Она предусматривает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить. В целом процесс схож с трудоустройством. 

Вакансии можно посмотреть на сайте рекрутинговой агенции Lobby X. Там уже отображаются и зарплаты. Они отличаются в зависимости от вакансий. 

Более детально о том, какие вакансии предлагают украинцам, - в материале РБК-Украина (проекта Styler).

 

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