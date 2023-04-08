"Рекордсмены". Гуменюк высмеяла 70-километровый окоп россиян в Запорожской области

"Ну, хоть в чем-то у них победа будет. Других побед не будет. Пусть будут рекордсменами по окопам", - подчеркнула Гуменюк.

Стоит заметить, что сегодня, 8 апреля, Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках окоп россиян в Запорожской области, длина которого составляет 70 километров.

Он пролегает от поселка Семеновка, который находится под Мелитополем, до поселка Мариновка Приморского района Запорожской области.

Журналисты выяснили, что россияне начали рыть окоп еще в начале сентября 2022 года и завершили работы 18 октября.

Фото: 70-километровый окоп россиян в Запорожской области (investigator.org.ua)