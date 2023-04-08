RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Рекордсмены". Гуменюк высмеяла 70-километровый окоп россиян в Запорожской области

Иллюстративное фото: россияне вырыли 70-километровый окоп в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне пытаются стать "рекордсменами по окопам", судя по их фортификационным сооружениям на временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ну, хоть в чем-то у них победа будет. Других побед не будет. Пусть будут рекордсменами по окопам", - подчеркнула Гуменюк.

Стоит заметить, что сегодня, 8 апреля, Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках окоп россиян в Запорожской области, длина которого составляет 70 километров.

Он пролегает от поселка Семеновка, который находится под Мелитополем, до поселка Мариновка Приморского района Запорожской области.

Журналисты выяснили, что россияне начали рыть окоп еще в начале сентября 2022 года и завершили работы 18 октября.

Фото: 70-километровый окоп россиян в Запорожской области (investigator.org.ua)

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты вырыли вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов.

Также мы писали, что под Евпаторией зафиксировали 8-километровый окоп врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окопиЗапорожская областьВойна России против Украины