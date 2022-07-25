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Китай припинив інвестиції в Росію в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях"

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Китай, Понеділок 25 липня 2022 10:59
Китай припинив інвестиції в Росію в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях" Фото: Китай відмовився від інвестицій в Росію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Китай припинив фінансування та інвестиції в Росії по лінії ініціативи "Один пояс, один шлях" в першому півріччі 2022 року. Саудівська Аравія була найбільшим одержувачем китайських інвестицій за цей період, отримавши близько 5,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Шанхайського центру зелених фінансів та розвитку (GFDC).

За даними GFDC, загальний обсяг фінансування та інвестицій за цей період склав 28,4 млрд доларів в порівнянні з 29,6 млрд доларів роком раніше, в результаті чого загальні сукупні витрати "Один пояс, один шлях" з 2013 року склали 932 млрд доларів.

Президент Сі Цзіньпін виступив з ініціативою "Один пояс, один шлях"у 2013 році, прагнучи використати сильні сторони Китаю у фінансуванні та будівництві інфраструктури для "створення широкої спільноти спільних інтересів" в Азії, Африці та Латинській Америці.

Жоден новий вугільний проект не отримав підтримки Китаю за період після того, як Сі у вересні минулого року на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй пообіцяв покласти край закордонному фінансуванню вугілля.

За даними GFDC, Китай продовжує надавати підтримку іншим проектам в області викопного палива в країнах ініціативи "Один пояс, один шлях", при цьому нафта і газ складають близько 80% зарубіжних інвестицій Китаю в енергетику і 66% його будівельних контрактів.

Участь у газових проектах у першому півріччі склала 6,7 млрд доларів порівняно з 9,5 млрд доларів за весь минулий рік, йдеться в повідомленні.

Операції із зеленою енергією та гідроенергетикою впали на 22% порівняно з минулим роком. Інвестиції зросли до 1,4 млрд доларів з 400 млн доларів, але витрати на будівництво, пов'язані з екологічно чистою енергетикою, впали до 1,6 млрд доларів, що менш ніж удвічі менше, ніж роком раніше.

Як повідомляло РБК-Україна, лідери "Великої сімки" пообіцяли залучити 600 млрд доларів коштів протягом п'яти років для фінансування інфраструктури в країнах, що розвиваються. Це буде зроблено для протидії ініціативі Китаю "Один пояс, один шлях".

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