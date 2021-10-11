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Рекордні ціни на газ і вугілля призвели до здорожчання електроенергії в Україні

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 14:28
Рекордні ціни на газ і вугілля призвели до здорожчання електроенергії в Україні Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рекордні ціни на вугілля і природний газ призвели до суттєвого зростання вартості електроенергії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ДП "Оператор ринку".

"Зростання цін на електричну енергію відбувається внаслідок зростання цін на енергоресурси, зокрема, вугілля та природний газ. Еталонна ціна енергетичного вугілля API2, станом на 11 жовтня, становить 230 доларів за тонну, а ф’ючерсні ціни на природний газ Month Ahead (ресурс листопаду) на нідерландському TTF за даними торгів становлять 85 євро/MWh (1000 доларів/тис куб. м)", - зазначає видання.

Так, 12 жовтня середньозважена ціна на ринку на добу наперед в ОЕС Україні досягла 3331 грн/МВт-год.

Зокрема, ціна базового навантаження на 12 жовтня досягла 3076,04 грн/МВт-год, а в пікові години - 3995,83 грн/МВт-год.

Найнижчі ціни на РДН в ОЕС за добу поставки 12 жовтня сформувались на 03:00-06:00 - 773 грн/МВт-год.

Як повідомлялось, рівень оптових цін на електроенергію в Бурштинському енергоострові (Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області) наблизився до рівня цін в іншій частині України після рішення НКРЕКП про вирівнювання цінових обмежень по всій енергосистемі.

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