Ціни на електроенергію в західних областях залишаються нижче решти України на 15%, - "Оператор ринку"
Рівень оптових цін на електроенергію в Бурштинському енергоострові (Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області) наблизився до рівня цін в іншій частині України після рішення НКРЕКП про вирівнювання цінових обмежень по всій енергосистемі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані ДП "Оператор Ринку".
Ціни в трьох областях на заході країни як і раніше нижче, ніж на решті території України.
Середньозважена ціна в Бурштинському острові на ринку на добу вперед на 9 жовтня склала 2,17 грн./КВт.год, в той час як в іншій частині ОЕС на 15% вище - 2,55 грн./КВт.год.
Нагадаємо, напередодні НКРЕКП послабила цінові обмеження в Бурштинському енергоострові. Однак максимальна ціна для виробників в регіоні залишається істотно нижче, ніж на решті території України.
Через занижені цінові обмеження, виникла критична ситуація з вугіллям на Калуській ТЕЦ. Станція кілька разів зупинялася через відсутність палива.
Керівництво ТЕЦ повідомило, що штучні обмеження в Бурштинському енергоострові не покривають собівартість виробництва електроенергії, що не дозволяє ТЕЦ купувати вугілля.
Калуська ТЕЦ офіційно звернулася до уряду і НКРЕКП з проханням виправити ситуацію із заниженими ціновими обмеженнями (price-cap), які не переглядалися більше 2 років.