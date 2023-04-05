Рекордный спад. Сколько стоит арендовать квартиру в Харькове: цены

Без зимней коммуналки. За какую цену арендуют жилье в Харькове

Цены на квартиры в Харькове из-за войны сильно упали, и сегодня даже в центре города можно арендовать жилье с хорошим ремонтом за 5 тысяч гривен в месяц, говорят специалисты. Рынок аренды упал процентов на 50-60%, спрос сейчас очень низкий, рассказывает РБК-Украина Игорь Ткаченко, руководитель агентства недвижимости "Европейское".

"Например, до вторжения России однокомнатные в аренду стоили 8 тысяч, сейчас – тысячи 4 в месяц. Если по продаже цены выравниваются, то в аренду стоят примерно, как и в прошлом году. Самый большой спрос – на одно- и двухкомнатные", – делится наблюдениями собеседник.

Зимой проблемой для многих стали неподъемные цены на коммуналку. В отопительный сезон стоимость была высокой, а если нет работы, то тянуть платежи вместе с ценой за аренду было сложно.

"Коммуналка достигала 6 тысяч гривен на вторичке в квартирах типовой планировки площадью в 60-70 квадратов. Арендодатели просили около 3-4 тысяч, и если добавить коммунальные услуги, выходило 9-10 тысяч. Во время войны для населения в общей массе это большие деньги. Сейчас зима закончилась, и уже должно быть полегче", – говорит руководитель агентства.

Фото: За сколько сдают двухкомнатные квартиры в Харькове: примеры цен (скриншот/flatfy.ua)

По его словам, сейчас арендуют квартиры часто те, кто наблюдает за ситуацией с войной и следит, как будут развиваться события дальше. Они не готовы уезжать за рубеж и хотят остаться жить в городе.

Те, кто раньше зарабатывал на сдаче квартир в аренду, сегодня пытаются их продать, так как на аренде уже много не заработать. Владельцы бизнеса по аренде из-за снижения цен не могут зарабатывать так, как было до полномасштабной войны, говорит РБК-Украина Елена Манжос, директор компании ХАН (Харьковского агентства недвижимости).

"Цены действительно невысокие. Это касается всех районов города, в том числе центральных и отдаленных от центра. Например, в историческом районе Павлово Поле двухкомнатные квартиры сдают за 3,5-4 тысячи гривен в месяц. В центре города можно снять за 4,5-5. Многое зависит от дома и площади квартиры. Но в целом если человеку нужна квартира в центре, то сегодня есть широкий выбор между элит-жильем и более бюджетным", – рассказывает она.

Фото: Аренда однокомнатных квартир в харькове: примеры цен (скриншот/flatfy.ua)

Зимой временно переезжали за город

Как только закончился отопительный сезон, некоторые владельцы жилья стали повышать цену за аренду, замечает Елена Манжос.

"Некоторые арендодатели решили, раз высокой коммуналки теперь не будет, можно на пару тысяч поднять стоимость аренды. Пока не могу сказать, как отреагировал рынок. Но наблюдаю такую тенденцию у многих арендодателей, которые не связаны между собой", – говорит она.

Также зимой вырос интерес к загородным домам. Туда многие хотели перебраться, особенно когда Харьков активно обстреливали оккупанты, говорит Игорь Ткаченко.

"Было такое, что загородными домами интересовались больше, чем до войны. Люди хотели уехать, где более безопасно. Таких сделок было не очень много, но тенденция была. К слову, в целом Харьков был более готов к выключениям света. Изначально с постсоветских времен это промышленный город, и тут много электроподстанций. Есть мощности, чтобы быстро восстановиться. Поэтому если за город переезжали, то вряд ли из-за блекаутов", – считает он.

Лучшие места заняты. Растет спрос на аренду для бизнеса

Многие харьковчане возвращаются в город. Также активно возобновляет работу бизнес. Открываются магазины, торговые центры, аптеки. Спрос на коммерческую недвижимость стремительно растет, говорит Игорь Ткаченко.

"Ритейл в Харькове очень активный, мы получаем много запросов на аренду от крупных сетей. Причем не только харьковских: в город возвращаются компании из Запорожья, Полтавы, Днепра. Это и продуктовые магазины, и непродовольственная группа. Открываются кафе, рестораны. А из-за того, что за время войны коммерческая недвижимость стала дешевле в половину, люди пытаются взять себе хорошую локацию по выгодной цене и зарабатывать деньги", – рассказывает он.

По его словам, спрос будет расти по мере того, как люди будут возвращаться в Харьков. Им нужны товары и услуги, нужны продукты и лекарства. В этом бизнес Харькова после спада на рынке снова стал видеть возможности для заработка.

"Все топовые места под ритейл в центре города, которые раньше пустовали, теперь уже заняты. Надеемся, что дальше все будет восстанавливаться еще быстрее", – высказывает мнение Игорь Ткаченко.