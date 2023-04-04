Выгодное время для покупок. Сколько сегодня стоят квартиры в Харькове

Но люди постепенно возвращаются в город, и спрос на квартиры уже растет. Открываются магазины, торговые центры и кафе. После большого спада цен в прошлом году стоимость жилья понемногу выравнивается, говорят представители рынка.

Цены на квартиры в Харькове во время войны значительно снизились. Из-за постоянных обстрелов далеко не все решаются на покупку жилья, даже если в этом есть необходимость.

РБК-Украина узнавало, сколько стоит купить квартиру в Харькове сегодня и от чего зависит спрос на жилье в гороед во время войны.

Разница в 7 тысяч. Сколько стоят квартиры на вторичке в Харькове

Цены на жилье в Харькове за время войны значительно снизились, особенно на вторичное жилье. Из-за колебаний курса цены на квартиры старого жилого фонда в долларовом эквиваленте сейчас намного ниже, но в гривне остались примерно такие же, говорит РБК-Украина Игорь Ткаченко, руководитель агентства недвижимости "Европейское".

"Если говорить о хрущевках, которые строились с 1954-го года, или "чешках" 70-х, то на них цены точно ниже. Если до войны такая квартира стоила 25 тысяч долларов, то сейчас уже 18-20. С одной стороны, в долларах разница 7 тысяч, но в гривне получается примерно то же самое", – рассказывает собеседник.

Хотя это не самые низкие цены, которые были в Харькове во время войны: летом прошлого года спад был намного больше. Тогда часто однокомнатную продавали даже за 13-15 тысяч. Но теперь люди все чаще возвращаются в Харьков, спрос растет, и цены тоже.

В город едет много переселенцев из сильно пострадавших от войны регионов, особенно те, у кого разрушено жилье.

Фото: Спрос на квартиры в Харькове напрямую зависит от того, обстреливают город или нет (житлобуд4.gs1.com.ua)

"Они перебираются из деоккупированных территорий и едут в Харьков как в более безопасный город. Много людей из Харьковской области – Купянский, Изюмский районы. Покупают жилье те, у кого есть запас денег и кто намерен оставаться в Украине. Но у большинства денег совсем нет, и многим переселенцам Харьков предоставляет бесплатное жилье, которое находится на городском балансе", – рассказывает Игорь Ткаченко.

Из-за спада цен сейчас в Харькове люди сейчас могут купить то, что не могли позволить себе раньше, говорит РБК-Украина Елена Манжос, директор компании ХАН (Харьковского агентства недвижимости). Она уверена, что сейчас как раз время покупать и реализовывать то, что не получалось раньше.

"Бывает, что у человека есть сбережения, к примеру, 30 тысяч. Раньше за эти деньги он мог купить однокомнатную. Но вот летом прошлого года, когда цены сильно упали, были случаи, когда за такую сумму человек покупал квартиру с намного большей площадью. Причем уже с ремонтом, с бытовой техникой, с мебелью и в новострое. И надо было добавить всего 5 тысяч. Так человек может осуществить свою мечту и планы. Хорошо, что у многих планы сейчас есть", – говорит директор агентства.

Стройки возобновляют. Какие цены на жилье в новостройках

В квартирах от застройщика цены тоже ниже, чем до вторжения России, уверены специалисты. Люди чаще всего ориентируются на эконом-сегмент, покупают одно- или двухкомнатные.

"На первичке, конечно, есть продажи. Но основной спрос – на квартиры до 50 тысяч. В сегменте 100 тысяч долларов динамики продаж не наблюдается совсем. Берут такое жилье, в которое можно сразу заселяться. Ремонт делать мало кто готов, на это у людей просто нет денег. Сейчас ремонтами в целом мало кто занимается: это уже достаточно дорогое удовольствие, и обойдется намного дороже, чем до войны", – описывает ситуацию Игорь Ткаченко.

Фото: Харьковские застройщики возобновляют работы на объектах (facebook.com/gs1kharkov)

По оценкам Елены Манжос, если полноценные однокомнатные квартиры (не студии) на вторичке с хорошим ремонтом стоят в среднем 24-25 тысяч, то в новостройке такая же будет стоить 32-33. Но сегодня непонятно, когда будут сданы те объекты, которые достраиваются. Сроки часто сдвигаются, и поэтому на первичке люди хотят купить такие квартиры, где можно сразу получить правоустанавливающий документ (когда покупатель сразу становится владельцем жилья).

"Если дом еще не сдан, правоустанавливающий документ получить еще нельзя, этот фактор клиентов немного отталкивает. Поэтому покупают такое жилье, где сразу можно делать ремонт и где вы уже будете иметь право собственности. На сегодняшний день это стало пунктом, на который обращают внимание", – говорит директор агентства ХАН.

В Харькове не так много застройщиков, как в Киеве, напоминают специалисты. Некоторые заморозили строку и совсем не ведут работ. Некоторые снова активно работают.

"Один застройщик снова достраивает и продает объекты. Другой получил подряд от города, занимается активно реконструкцией пострадавших домов и даже начал строительство новых комплексов. В целом с учетом новой реальности застройщики ведут себя достаточно активно. Есть много предложений: с ремонтом, без ремонта. И в разных сегментах: комфорт-класс, эконом-класс, бизнес и так далее", – отмечает Игорь Ткаченко.

Фото: Разбор аварийных участков жилого дома по улице Героев Труда (facebook.com/gs1kharkov)

Спрос на квартиры будет расти – прогноз

Спрос на жилье в Харькове сейчас напрямую зависит от того, обстреливают город или нет. Елена Манжос рассказывает: как только случается новый ракетный удар, звонков сразу становится меньше. Но примерно через неделю люди снова начинают понемногу интересоваться квартирами, особенно если вопрос с жильем надо решить уже сейчас.

"Зимой традиционно на рынке затишье. Но сейчас спрос понемногу снова активизировался. Стало теплее, на просмотры жилья люди идут охотнее", – говорит специалист.

По ее словам, сейчас продают квартиры даже на очень пострадавшей от обстрелов Северной Салтовке.

"Я сама живу на Северной Салтовке. Живем, ничего страшного. Район делится на части. Есть первая, вторая. Больше всего пострадала третья, четвертая. Некоторые там квартиры продают, часто готовы даже отдать за любую цену. Бывает, что квартира целая, но туда физически нельзя зайти, потому что сильно пострадал подъезд. Пока таких сделок в нашем агентстве не было. Но когда мы победим, рынок будет восстанавливаться намного быстрее”, – прогнозирует Елена.

Многие харьковчане уже вернулись в город, в том числе из стран Европы. Спрос на жилье будет понемногу расти, считает Игорь Ткаченко. Уже большими темпами растет спрос на коммерческую недвижимость: людям нужны магазины, аптеки. И в этом ритейл видит финансовый интерес.

"Харьков живет, все верят в победу. Уверен, что спрос будет восстанавливаться, и все у нас наладится", – добавляет он.