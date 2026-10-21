Ажиотаж и дефицит: почему Apple ограничила продажи нового iPhone Duo

Почему ввели ограничения?

При попытке добавить в корзину более двух iPhone Duo в официальных онлайн магазинах Apple Store появляется предупреждение с просьбой скорректировать количество товара.

Ограничение действует независимо от выбранной конфигурации или цвета смартфона.

У Apple ранее назвали спрос на новый iPhone Duo "удивительным". Компания прибегла к установлению лимитов, чтобы сдержать перекупщиков и хоть немного сгладить глобальный дефицит.

Судя по сообщениям на Reddit, в первые дни с момента старта предзаказов 16 октября некоторые пользователи еще успевали оформлять большие партии, однако позже правила ужесточили для всех регионов.

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Задержки поставки и сроки ожидания

Из-за чрезвычайно высокой популярности новинки официальные сроки отправки заказов в Apple Store практически сразу сместились к началу 2027 года.

Покупателям, которые не успели оформить предзаказ в первые часы, отражается ориентировочная дата доставки - 22 января.

В то же время получить устройство раньше новогодних праздников можно через ритейлеров.

Некоторые американские продавцы подтвердили даты выдачи базовых версий iPhone Duo на ноябрь и декабрь, хотя количество товаров у них также ограничено.