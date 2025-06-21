Рекордный курс евро: почему НБУ снова поднял курс

Подорожание доллара и евро

Национальный банк повысил официальные курсы доллара и евро на период 21-23 июня на 14 и 34 копеек соответственно по сравнению со значениями курсов на 20 июня.

Официальный курс доллара на 21-23 июня НБУ установил на уровне 41,83 гривны. При этом, курс евро снова обновил исторический рекорд и вырос до 48,20 гривны.

Почему евро бьет рекорды

Официальный курс евро значительно вырос потому, что увеличился курс этой валюты по отношению к доллару на международном валютном рынке.

"Евро выросло в мире по отношению к доллару. В Украине идет привязка к доллару (доллар является курсообразующей валютой - ред.) и поэтому, когда в мире евро к доллару растет, технически оно растет и в Украине. Поэтому, так и получились рекордные показатели", - прокомментировал РБК-Украина экономист, профессор университета "Львовская политехника" Алексей Другов.

Официальный курс евро к доллару, по данным Европейского центрального банка, растет с конца февраля этого года. За период с 28 февраля до 20 июня стоимость евро выросла с 1,04 доллара до 1,15 доллара.

За этот же период, официальный курс евро к гривне увеличился на 4,7 гривны - с 43,5 до 48,2 гривен (на 23 июня).