Рекордные потери и дефицит бюджета: в РФ впервые признали нежелание людей воевать с Украиной
Башкортостан стал первым регионом России, власти которого официально признали уменьшение количества граждан, готовых подписывать контракты с Минобороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Что важно понимать, эта республика возглавляет рейтинг российских регионов по количеству подтвержденных погибших в войне против Украины.
По данным "Медиазоны", по состоянию на ноябрь 2026 года удалось установить имена 11 990 жителей Башкортостана, погибших на фронте.
О сокращении числа желающих отправляться на войну говорится в пояснительной записке к проекту бюджета республики на 2027-2028 годы, датированной 11 ноября.
В частности, этим объясняется сокращение финансирования единовременных выплат за заключение контрактов с Минобороны РФ - с 13,6 млрд до 12,6 млрд рублей.
В документе прямо указано, что причиной такого решения стало "снижение количества граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы". При этом местные власти пока не меняют размер выплат новобранцам. Он составляет 1 млн рублей, что соответствует среднему показателю по России.
По количеству подтвержденных смертей участников так называемой "СВО" Башкортостан занимает первое место среди российских регионов. В начале 2023 года республика вошла в пятерку регионов с наибольшим числом погибших в Украине, а уже в сентябре 2024 года возглавила этот список. С тех пор она сохраняет лидирующую позицию.
В июле 2026 года Башкортостан стал первым регионом РФ, где число подтвержденных погибших превысило 10 тысяч. По последним данным "Медиазоны", к ноябрю этот показатель вырос до 11 990 человек.
Таким образом, подтвержденные потери составляют почти 0,3% населения республики. Для сравнения, это примерно соответствует численности населения Восточного или Молжаниновского районов Москвы, где проживают 13-15 тысяч человек. Кроме того, количество погибших в Башкортостане сопоставимо с официальными потерями Советского Союза за весь период войны в Афганистане в 1979-1989 годах - тогда погибли 15 051 человек.
В то же время Башкортостан сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. Республика входит в число российских регионов, где бюджетный дефицит ощущается особенно остро. Одной из причин стало сокращение поступлений от налога на прибыль на 38%.
По итогам первого полугодия 2026 года дефицит бюджета Башкортостана достиг 17,1 млрд рублей. Это почти 71% от суммы, запланированной в качестве годового дефицита.
Из-за нехватки средств региональные власти уже вынуждены экономить на уличном освещении, в 20 раз сокращать выплаты родственникам погибших военнослужащих, а также продавать активы. В частности, "Роснефти" передали оставшийся пакет акций ПАО АНК "Башнефть", принадлежавший республике.
О сложной финансовой ситуации в августе говорил и глава Башкортостана Радий Хабиров. Он пояснил, что в условиях нехватки средств власти вынуждены продавать имущество, поскольку привлекать займы на рынке слишком дорого.
"В условиях, когда денег не хватает, естественным процессом является продажа того, что находится в собственности, поскольку занимать на рынке дорого", - заявил Хабиров.
Кстати, недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время потери армии РФ за месяц войны против Украины почти равны потерям США за 14 лет во Вьетнаме.
Также стало известно, что большие российские предприятия планируют самостоятельно отбиваться от атак ВСУ.