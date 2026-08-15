Рекордные характеристики. В ДТЭК рассказали о темпах подключений объектов "зеленой" и распределенной генерации к сетям

Так, за январь-июнь 2026 года в электросети операторов систем распределения "ДТЭК Сети" в:

Киеве;

Киевской;

Днепропетровской;

в Одесской областях.

подключились более 2,7 тысяч объектов "зеленой" и распределенной генерации.

"Энергетики модернизируют сети, обеспечивая интеграцию "зеленого" и распределенного поколения и соответственно усиливая энергетическую устойчивость регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше новых объектов приходится на солнечную генерацию. В январе-июне бытовые клиенты подключили 2728 солнечных электростанций, еще 11 СЭС - юридические клиенты.

Бизнес также продолжает развивать распределенную генерацию. За полгода к электросетям ДТЭК присоединили 14 газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок, а также пять установок хранения энергии.

Кроме того, в этом году ДТЭК впервые присоединил гибридную систему, объединяющую солнечную электростанцию и когенерационную установку. Такое решение позволяет использовать разные источники генерации в зависимости от погоды и других факторов и повышать энергетическую устойчивость потребителя.

По словам генерального директора ДТЭК Сети Алины Бондаренко, за шесть месяцев количество подключенных объектов зеленого и распределенного поколения уже превысило показатель за весь 2024 год и опередило темпы 2025 года.

"Это свидетельствует о росте интереса клиентов к обеспечению собственной энергетической устойчивости. В то же время, каждый новый объект - это еще один шаг к децентрализованной энергетике", - отметила Алина Бондаренко.