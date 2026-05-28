Рекордная жара охватит почти всю планету: в ООН назвали год

Рекордно жаркий год на планете почти неизбежен к 2030 году из-за усиления климатического кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Согласно отчету, подготовленному для всемирной метеорологической организации ООН метеобюро Великобритании, существует 86% вероятности того, что по крайней мере один год в период с 2026 по 2030 годы превысит показатели 2024 года и станет самым жарким за все время наблюдений.
Также отмечается, что существует 75% вероятности того, что средняя глобальная температура за пятилетний период превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C.
Ученые предупреждают, что ожидаемое возвращение явления Эль-Ниньо может дополнительно подтолкнуть глобальные температуры вверх.
По прогнозам, уже в 2027 году мир может побить новый температурный рекорд.
Доктор Леон Германсон, один из авторов отчета, отметил, что именно сочетание природных климатических циклов и общего потепления повышает риск новых экстремальных показателей.
Выбросы углекислого газа из ископаемого топлива продолжают расти, задерживая все больше тепла и провоцируя экстремальные погодные проявления.
Рекордная жара на этой неделе ударила по Великобритании и Европе.
По оценкам ученых, глобальное потепление уже уносит одну человеческую жизнь каждую минуту - и эта цифра увеличивается, если выбросы не сократятся.
Руководитель ООН по вопросам климата Саймон Стиэлл прокомментировал проблему прямо: последняя волна жары в Европе является жестоким напоминанием растущих последствий климатического кризиса - как человеческих, так и экономических. Похожая ситуация в Индии и других частях Азии.
"Защита человеческой жизни, бизнеса и экономики от экстремальной жары начинается с чрезвычайно быстрого положения от зависимости от ископаемого топлива", - подчеркнул он.
Ученый добавил, что чистая энергия уже дешевле ископаемой и производится быстрее.
Ученые неоднократно предупреждали, что потепление более 1,5°C рискует вызвать более сильные волны жары, засухи, штормы и наводнения, а также затрудняет адаптацию общин. Однако каждая предотвращенная доля градуса потепления уменьшает вред.
Цель Парижского соглашения по ограничению повышения глобальной температуры до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем оценивается в течение 20-летнего периода, но сейчас вряд ли будет достигнута.
Эль-Ниньо вызывает изменения ветров в Тихом океане, которые высвобождают накопленное в океане тепло в атмосфере.
По последнему прогнозу, вероятность наступления этого явления с декабря 2026 по февраль 2027 года составляет 96%, а шанс супер-Эль-Ниньо - 35%.
"Эль-Ниньо прогнозируется на конец 2026 года, что увеличивает вероятность того, что именно 2027-й станет следующим рекордным годом", - подытожил доктор Леон Германсон, ведущий автор отчета ВМО.
Синоптики прогнозируют, что лето 2026 года выдастся жарче нормы - примерно на несколько градусов.
Украина также находится в зоне риска: несмотря на дождливую погоду последних дней, аномальная жара летом выглядит вероятно.
Как рассказал бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина, из-за разрушенной генерации длительная жара свыше +35°C гарантированно приведет к ограничениям потребления - одного лишь импорта не хватит.