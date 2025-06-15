Рекордная дальность: ЦАХАЛ атаковал аэропорт Ирана в 2300 км от Израиля

"Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана, примерно в 2 300 километрах от Израиля", - говорится в публикации.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что действия ВВС Израиля направлены на установление воздушного превосходства в воздухе над Ираном.

"Это самый дальний удар, нанесенный с начала операции", - добавили в израильской армии.