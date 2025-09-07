Рекорд по дронам и атака по Кабмину: что сейчас известно об обстреле Киева, Одессы и других городов

Российская Федерация этой ночью нанесла массированный удар по украинским городам. Россияне применили более 800 средств поражения. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Кременчуге.
РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно о последствиях одной из самых массовых российских атак.
Главное:
По данным Воздушных сил, враг этой ночью применил 823 средства воздушного нападения:
Противовоздушная оборона обезвредила 751 вражескую цель - 747 "Шахедов" и дронов-имитаторов различных типов, а также 4 крылатые ракеты "Искандер-К".
"Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - сообщили Воздушные силы.
В результате обстрела в столице зафиксированы разрушения в Святошинском, Дарницком и Печерском районах. Известно о двух погибших и 20 пострадавших в результате атаки РФ, среди них - полицейские.
Также известно, что среди погибших - ребенок.
В Святошинском районе было попадание в 16-этажный дом. Также в девятиэтажном доме произошел пожар с шестого по девятый этажи - там частичное разрушение перекрытий.
Этой ночью россияне впервые с начала войны атаковали здание Кабмина - там возник пожар, на месте происшествия работают спасатели. Судя по фото с места происшествия, для тушения пожара привлекли вертолет ГСЧС
"Впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу", - отметила премьер-министр Юлия Свириденко.
В Одессе этой ночью во время обстрела была повреждена многоэтажка и Дворец спорта - пострадали 3 человека.
Известно, что возгорание в 9-этажке, складском здании и авто - спасатели ликвидировали пожары. Однако их работу осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.
Этой ночью город подвергся нескольким волнам атак. Во время первой враг ракетами ударил по домам и объектам транспортной и городской инфраструктуры. А уже через несколько часов оккупанты повторно ударили ракетами по Кривому Рогу и поразили объект инфраструктуры, который повредили во время первой волны атаки.
В Кременчуге россияне этой ночью ударили по мосту "Укрзализныци" через Днепр. Стоит заметить, что этот мост имеет национальное значение. Ведь Крюковский мост в Кременчуге соединяет левый и правый берега города. Через него проходят две трассы национального значения.
Ближайший от него мост через Днепр находится в Светловодске Кировоградской области в 27 километрах.
Также этой ночью в городе прогремели десятки взрывов. В части Кременчуга отсутствует электроснабжение.
Напомним, что этой ночью враг нанес рекордный удар по городам Украины. В течение ночи россияне запустили более 800 ударных дронов и ракеты различных типов.
Под ударом были Кременчуг, Днепр, Одесса, Киев, Кривой Рог и ряд других городов Украины.
При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.