Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Рекорд по дронам и атака по Кабмину: что сейчас известно об обстреле Киева, Одессы и других городов

Фото: последствия массированной атаки 7 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация этой ночью нанесла массированный удар по украинским городам. Россияне применили более 800 средств поражения. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Кременчуге.

РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно о последствиях одной из самых массовых российских атак.

Главное:

  • россияне запустили 810 дронов и 13 ракет;
  • известно о жертвах в Киеве;
  • впервые был атакован Кабмин в центре столицы.

Чем били россияне

По данным Воздушных сил, враг этой ночью применил 823 средства воздушного нападения:

  • 810 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (Крым);
  • 9 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области;
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Крыма.

Противовоздушная оборона обезвредила 751 вражескую цель - 747 "Шахедов" и дронов-имитаторов различных типов, а также 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

"Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - сообщили Воздушные силы.

Киев

В результате обстрела в столице зафиксированы разрушения в Святошинском, Дарницком и Печерском районах. Известно о двух погибших и 20 пострадавших в результате атаки РФ, среди них - полицейские.

Также известно, что среди погибших - ребенок.

В Святошинском районе было попадание в 16-этажный дом. Также в девятиэтажном доме произошел пожар с шестого по девятый этажи - там частичное разрушение перекрытий.

Фото: РФ атаковали девятиэтажку в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Этой ночью россияне впервые с начала войны атаковали здание Кабмина - там возник пожар, на месте происшествия работают спасатели. Судя по фото с места происшествия, для тушения пожара привлекли вертолет ГСЧС

"Впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу", - отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Одесса

В Одессе этой ночью во время обстрела была повреждена многоэтажка и Дворец спорта - пострадали 3 человека.

Известно, что возгорание в 9-этажке, складском здании и авто - спасатели ликвидировали пожары. Однако их работу осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Кривой Рог

Этой ночью город подвергся нескольким волнам атак. Во время первой враг ракетами ударил по домам и объектам транспортной и городской инфраструктуры. А уже через несколько часов оккупанты повторно ударили ракетами по Кривому Рогу и поразили объект инфраструктуры, который повредили во время первой волны атаки.

Фото: последствия обстрела Кривого Рога (t.me/dsns_telegram)

Кременчуг

В Кременчуге россияне этой ночью ударили по мосту "Укрзализныци" через Днепр. Стоит заметить, что этот мост имеет национальное значение. Ведь Крюковский мост в Кременчуге соединяет левый и правый берега города. Через него проходят две трассы национального значения.

Ближайший от него мост через Днепр находится в Светловодске Кировоградской области в 27 километрах.

Также этой ночью в городе прогремели десятки взрывов. В части Кременчуга отсутствует электроснабжение.

 

Напомним, что этой ночью враг нанес рекордный удар по городам Украины. В течение ночи россияне запустили более 800 ударных дронов и ракеты различных типов.

Под ударом были Кременчуг, Днепр, Одесса, Киев, Кривой Рог и ряд других городов Украины.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.

