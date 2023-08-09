На реконструкции пешеходной аллеи на Андреевском спуске разворовали более миллиона гривен

Полицейские сообщили о подозрении заместителю директора коммунального предприятия, нанесшего ущерб в более миллиона гривен бюджету столицы на реконструкции пешеходной аллеи Андреевского спуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Чиновнику грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Согласно выводам судебных товароведческой и экономической экспертиз сумма ущерба, нанесенного территориальной общине города Киева, составляет около 1,4 млн грн.

Подозреваемый, преследуя цель растраты бюджетных средств с целью собственного обогащения, достоверно владея информацией, что стоимость строительных материалов завышена, подписал акт приемки выполненных строительных работ, а коммунальное предприятие произвело оплату строительных матерей по завышенным ценам.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что коммунальное предприятие заключило договор с подрядчиком о выполнении строительных работ по реконструкции лестницы и благоустройству прилегающей территории в пределах пешеходной аллеи Андреевского спуска.

Напомним, ранее работникам предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" было объявлено подозрение в хищении денежных средств во время строительства Подольского моста.

По данным следствия, ущерб бюджету при хищении средств нанесен более чем на 100 миллионов.

Одним из подозреваемых оказался директор коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", директор и председатель наблюдательного совета генподрядной организации, а также руководитель частного предприятия.

Оказалось, что подозреваемые необоснованно завысили объем расходов на проделанную работу и аренду строительной техники.

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