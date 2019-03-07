Рекомендації щодо призначення суддів в ВАКС скоро передадуть до Вищої ради правосуддя

Ілюстративне фото (opsgram.com)

ВККСУ визначила переможців конкурсу в ВАКС

Найближчим часом рекомендації щодо призначення суддів за результатами конкурсу в Вищий антикорупційний суд будуть передані до Вищої ради правосуддя. Про це на брифінгу розповів заступник голови ВККСУ Станіслав Щотка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відібрані люди - люди молодого і середнього віку. Серед них два доктори юридичних наук, кандидати економічних наук. У структурі також адвокати та науковці. 45% в цілому, за його словами, люди, які раніше не здійснювали правосуддя.

"Ми підвели підсумки і надали рекомендації всім кандидатам на посади. Часу було виділено не багато. Комісія змогла цивілізовано вирішити питання. Ми змогли побудувати процес обміну інформацією з громадською радою. Ми провели з ними ряд зустрічей. З кожним кандидатом ми проговорили близько години. Нам здається, що ми зробили правильний вибір", - сказав він.

Він зазначив, що у фінальний рейтинг потрапили кандидати, які успішно пройшли всі етапи конкурсу.

"Найближчим часом рекомендації щодо призначення суддів будуть передані у ВРП", - резюмував Щотка.

Додамо, що ВККСУ визначила переможців конкурсу в ВАКС, у першій інстанції - 40% адвокатів, в апеляційній - 50%.

За словами голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова, прохідний рейтинг в Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду увійшли 12 переможців конкурсу, серед яких 50% судді, 50% адвокати та науковці. У рейтинг у першу інстанцію ВАКС увійшло 27 переможців конкурсу, 40% з яких мають досвід роботи адвокатами і вченими, 60% судді.

Нагадаємо, конкурс Вищий антикорупційний суд України був завершений 6 березня. За його словами, вперше конкурс з відбору суддів комісія проводила разом з громадською радою міжнародних експертів.

Державна судова адміністрація призначила Олексія Жукова тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату ВАКС.