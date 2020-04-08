Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Росії

Результати попередніх аукціонів на 2020 рік скасовані
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства. Про це повідомляється на сайті комісії.
Зокрема, комісія вирішила:
Цим рішенням НКРЕКП також внесені зміни на внутрішньому ринку на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни.
Як повідомляло РБК-Україна, Білорусь і Росія створюють єдиний енергоринок. Зокрема, 2 квітня палата представників національних зборів Білорусі затвердила проект закону щодо формування єдиного електроенергетичного ринку Євразійського економічного союзу.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 1 квітня 2020 року ввів спецмито на імпорт електроенергії і вугілля з Росії.