Регулятор позапланово перевірить п'ять телеканалів

Мовники порушили правила мовлення у День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит 5 телеканалов на соблюдение правил вещания в День памяти Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечается, Нацсовет назначил внеплановые проверки ООО "Телеканал СТБ" (логотип "С-МоДжливо все!"), ООО "ТРК "Натали" (логотип "НАТАЛИ"), ООО "Тотвельд" (логотип "XSPORT"), ООО "Телекомпания "Телевсесвит" (логотип "Телевсесвит") и ООО "Идана Юкрейн" (логотип "BOUTIQUETV").

Сообщается, что 20 февраля, согласно указу президента, каналы должны руководствоваться Правилами ведения вещания на теле - и радиоканалах в дни траура (скорби, траура) и дни памяти.

Однако было зафиксировано, что 20 февраля телеканалы "С-Возможно все!" "Натали", "XSPORT" и "Телевсесвит" не распространяли информацию о дне памяти во всем объеме, а именно минимум раз в два часа.

Кроме того, выявлено, что в эфире "BOUTIQUETV" такой информации не было в течение всех суток, а также в 12:00 не объявлялась минута молчания с сопровождением звука метронома и в промежутке времени с 00:00 до 01:02 на экране вещателя не демонстрировалась горящая свеча или соответствующее стилизованное изображение.

РБК-Украина писало, что в эфирах телеканалов NewsOne, "Интер" и "МаксиTV" зафиксированы признаки нарушений избирательного законодательства в ходе кампании на выборах 2019.

Ранее телеканала "СТБ" назначали внеплановую выездную проверку в связи с признаками нарушения речи в день памяти жертв Батуринской трагедии 1708 года.