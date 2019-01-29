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В Україні планують створити енергетичні біржові хаби

Новини » Енергетика    29.01.2019 - 17:40
В Україні планують створити енергетичні біржові хаби
Ілюстративне фото (facebook.com/kyivenergo)

Регулятори фондового та енергетичного ринків домовилися про співпрацю

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і Національна комісія з регулювання ринків енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підписали Меморандум про співпрацю в створенні механізмів біржової торгівлі на енергетичному та фінансовому ринках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКЦПФР.

Як зазначили в прес-службі, документ закладає основу для більш тісної координації, розробки спільної позиції, взаємних консультацій та інформаційного співробітництва.

Зокрема, комісії декларують спільність цілей в приведенні українського регуляторного поля у відповідність до найкращих європейських стандартів, відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та Договору про заснування Енергетичного співтовариства ЕС.

Голови НКЦПФР Тимур Хромаєв зазначив, що для створення прозорого ціноутворення на енергетичному та фінансовому ринках потрібно запровадити повноцінні вимоги до товарних та фінансових бірж, клірингових установ, торговців та інших ринкових учасників. Це стимулює організовану та високоліквідну торгівлю товарами та фінансовими інструментами.

"Ми повинні створити повноцінні енергетичні біржові хаби. Тільки тоді ми отримаємо чесні ціни на природній газ, електроенергію, на похідні фінансові інструменти на ці товари. Так це працює в Європі, так це повинно працювати й в Україні", - додав він.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року почала діяти нова модель роздрібного ринку електричної енергії.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України оприлюднила для громадського обговорення два проекти рішень, які дозволять купувати державні облігації через мобільні додатки.

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