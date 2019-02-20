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Регулятор створив мобільний додаток з тарифами на газ і електроенергію


У додатку є функція скарги на постачальника

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), презентовала мобильное приложение "Энергетика онлайн". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя комиссии Оксаны Кривенко Facebook.

Кривенко сообщила, что в приложении потребитель сможет не только узнать информацию о тарифах, но и оперативно отправить жалобу и оценить качество обслуживания.

НКРЭКУ в свою очередь будет принимать во внимание мнение пользователей мобильного приложения и руководствоваться полученной информацией при работе с лицензиатами.

"Фактически мы привлекаем потребителей в процессы регулирования", - добавила Кривенко.

Напомним, с 1 января 2019 года начала действовать новая модель розничного рынка электрической энергии. Как отметила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, бытовые и малые небытовые потребители имеют право на получение универсальных услуг на недискриминационной основе. По ее данным, цены таких услуг будут регулируемыми и стабильными. Плата за эти услуги по распределению электрической энергии включается поставщиком универсальных услуг в единый платежный документ за электрическую энергию отдельной строкой.

Отметим, председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что для бытовых потребителей компенсация за некачественную электроэнергию составит от 100 до 200 грн.

 

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