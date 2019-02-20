Регулятор створив мобільний додаток з тарифами на газ і електроенергію

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У додатку є функція скарги на постачальника

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), презентувала мобільний додаток "Енергетика онлайн". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови комісії Оксани Кривенко у Facebook.

Кривенко повідомила, що у додатку споживач зможе не тільки дізнатись інформацію про тарифи, але й оперативно надіслати скаргу та оцінити якість обслуговування.

НКРЕКП в свою чергу буде приймати до уваги думку користувачів мобільного додатку та керуватиметься отриманою інформацією при роботі з ліцензіатами.

"Фактично ми залучаємо споживачів у процеси регулювання", - додала Кривенко.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року почала діяти нова модель роздрібного ринку електричної енергії. Як зазначила голова НКРЕКП Оксана Кривенко, побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах. За її даними, ціни таких послуг будуть регульованими та стабільними. Плата за ці послуги з розподілу електричної енергії включається постачальником універсальних послуг в єдиний платіжний документ за електричну енергію окремим рядком.

Відзначимо, голова НКРЕКП Оксана Кривенко повідомила, що для побутових споживачів компенсація за неякісну електроенергію становитиме від 100 до 200 грн.