Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто його не споживає

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 11 лютого попередньо схвалила проект змін до Кодексу газорозподільних систем. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив голова комісії Валерій Тарасюк, після громадського обговорення постанову ухвалять у березні.

Проектом змін передбачається, що для нового побутового споживача або за умови відсутності споживання природного газу протягом усього попереднього газового року, річна замовлена потужність визначається Оператором ГРМ на рівні:

39 куб. м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;

126 куб. м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 куб. м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення.

Для тих споживачів, які споживали газ, річна замовлена потужність визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання за минулий рік. У той же час, ці обсяги не можуть бути меншими, ніж для тих, хто газу не споживав. Тобто мінімальні обсяги - 39 куб. м для плити, 126 куб. м - для підігріву води, 314 куб. м - для опалення.

Відзначимо, плата за розподіл газу встановлена облгазами в середньому на рівні 1,20-1,30 грн на рік. Таким чином, власник порожньої квартири заплатить приблизно 50 грн на рік, а власник порожнього будинку - близько 400 грн.

Нагадаємо, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявив, що платіжка за розподіл газу - це не нова плата, раніше вона включалася в загальну платіжку за газ. У той же час прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що розділення платіжок жодним чином не повинно вплинути на кінцеву суму платежу за газ.

Міністерство соціальної політики планує надати субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу у лютому 2020 року.