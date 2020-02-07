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Регулятор дав роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу

Новини » Економіка     07.02.2020 - 10:23
Регулятор дав роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

НКРЕКП не збирається скасовувати нову платіжку

Плата за розподіл природного газу для споживачів з січня 2020 року визначається окремо від вартості газу. Про це йдеться в повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Регулятор звертає увагу на те, що плата за послуги розподілу природного газу не є ні новим, ні додатковим платежем.

"Послуги розподілу природного газу завжди сплачувались побутовими споживачами у складі кінцевого платежу за природний газ. За рахунок цих коштів забезпечується робота газових мереж, експлуатація газового обладнання, підтримується цілодобова робота аварійних служб", - йдеться в повідомлені.

За інформацією НКРЕКП, у 2020 році споживачі сплачують виключно за послуги, які отримають у 2020 році, оплата здійснюється рівними частинами кожного місяця.

"НКРЕКП напрацьовано та будуть реалізовані найближчим часом нові механізми визначення мінімальної плати за послуги розподілу для споживачів, які є новими або які протягом минулого газового року не споживали природний газ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявив, що платіжка за розподіл газу - це не нова плата, раніше вона включалася в загальну платіжку за газ. У той же час прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що розділення платіжок жодним чином не повинно вплинути на кінцеву суму платежу за газ.

Міністерство соціальної політики планує надати субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу у лютому 2020 року.

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