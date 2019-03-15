Регулятор просить дозволити нові перевірки облгазів

Облгази перевірять на роботу в режимі добового балансування

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) просит разрешить внеплановую проверку работы 30 облгазов в режиме суточной балансировки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко.

Она отметила, что регулятор обратился в Государственную регуляторной службы с просьбой разрешить проверить работу 30 операторов газораспределительных систем в режиме суточной балансировки.

"В случае получения разрешения ГРС будут исследованы соблюдения норм кодекса ГТС", - отметила Кривенко.

Напомним, ранее в восьми областях началась проверка облгазов из-за завышенных платежек за газ. Проверки, который продлятся до середины апреля, стартовали в Винницкой, Волынской, Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Черниговской, Закарпатской и Хмельницкой областях.

Кроме того, регулятор анонсировал санкции против облгазов бизнесмена Дмитрия Фирташа.

"В марте будут проведены внеплановые проверки операторов газораспределительных сетей относительно доначисления объемов... И в случае выявления нарушений и неисполнения решений НКРЭКУ мы будем принимать соответствующие санкции", - сказала Кривенко.