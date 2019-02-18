Регулятор перевірить облгази Фірташа на предмет донарахувань в платіжках

Перевірки облгазів планують розпочати в березні

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комиссии Оксаны Кривенко в Facebook.

Криенко сообщила, что облгазы будут проверять на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям.

По ее словам, сейчас НКРЭКУ ожидает официальные документы.

"Рассчитываем начать проверку уже в марте", - добавила Кривенко.

Напомним, в конце декабря 2018 года Кабинет министров Украины дал поручение НКРЭКУ проверить облгазы на соблюдение законодательства.

Как писало РБК-Украина, в начале января анонсировалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных сетей из-за завышенных тарифов в платежках за газ.