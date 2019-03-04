Регулятор підготував модель торгівлі енергетичним товарами на біржах

У НКЦПФР завершилася підготовча робота

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины закончил многомесячную работу проект Европейского союза с международной командой экспертов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комиссии Тимура Хромаева в Facebook.

Как отметил глава регулятора, при участии экспертов была разработана пошаговая карта по гармонизации законодательства Украины со стандартами ЕС в сфере торговли энергетическими товарами и связанными финансовыми продуктами.

Он добавил, что было основательно обработано создание украинской модели рынка для и внебиржевой организованной торговли энергетическими товарами и деривативами.

"На украинском рынке должны работать собственные, национальные энергетические биржи. Прозрачное, на самом деле рыночное ценообразование обеспечит эффективность рынков, то есть формирование важной для нас честной и справедливой цены на энерго-товары", - написал Хромаев.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подписали Меморандум о сотрудничестве в создании механизмов биржевой торговли на энергетическом и финансовом рынках.

Напомним, в 2018 году на организованном рынке Украины объемы торгов ценными бумагами составили 260,866 млрд грн. В том числе, объемы торгов акциями составили 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративными облигациями - 10,267 млрд грн (4%), ОВГЗ - 245,733 млрд грн (94,1%), другими ценными бумагами - 3,685 млрд грн (1,4%).