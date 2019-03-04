Регулятор підготував модель торгівлі енергетичним товарами на біржах

Фото: НКЦПФР (www.nssmc.gov.ua)

У НКЦПФР завершилася підготовча робота

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України закінчив багатомісячну роботу проект Європейського союзу з міжнародною командою експертів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови комісії Тімура Хромаєва у Facebook.

Як зазначив голова регулятора, за участі експертів була розроблена покрокова карта з гармонізації законодавства України зі стандартами ЕС в сфері торгівлі енергетичними товарами та пов'язаними фінансовими продуктами.

Він додав, що було ґрунтовно опрацьовано створення української моделі ринку для позабіржової та організованої торгівлі енергетичними товарами та деривативами.

"На українському ринку повинні працювати власні, національні енергетичні біржі. Прозоре, насправді ринкове ціноутворення забезпечить ефективність ринків, тобто формування важливої для нас чесної та справедливої ціни на енерго-товари", - написав Хромаєв.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і Національна комісія з регулювання ринків енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підписали Меморандум про співпрацю в створенні механізмів біржової торгівлі на енергетичному та фінансовому ринках.

Нагадаємо, у 2018 році на організованому ринку України обсяги торгів цінними паперами склали 260,866 млрд грн. В тому числі, обсяги торгів акціями склали 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративними облігаціями - 10,267 млрд грн (4%), ОВДП - 245,733 млрд грн (94,1%), іншими цінними паперами - 3,685 млрд грн (1,4%).