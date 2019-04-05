Регулятор оштрафував ще три облгази Фірташа

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штраф на компанії "Миколаївгаз", "Сумигаз" і "Дніпрогаз". Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 5 квітня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з прийнятим рішенням, НКРЕКП наклала штраф у 850 тис. грн на компанії і зобов'язала їх провести перерахунок обсягів споживання газу для побутових споживачів до 26 квітня.

При цьому регулятор не став штрафувати "Харківміськгаз", оскільки компанія самостійно відмовилася від донарахувань в платіжках. НКРЕКП винесла попередження "Харківміськгаз" зобов'язала привести свою діяльність у відповідність із законодавством до 26 квітня.

Нагадаємо, що восени 2018 року облгази почали приводити обсяги газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків. При цьому облгази виставляють додаткові суми за 30 місяців попереднього періоду. Нарахування йдуть як для споживачів без лічильників, так і з лічильниками газу.

НКРЕКП вирішила провести позапланові перевірки 20 операторів газорозподільчих систем, які контролюються бізнесменом Дмитром Фірташем.

Комісія за результатами перевірок вже оштрафувала компанії "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Київоблгаз", "Хмельницькгаз", "Закарпатгаз", "Івано-Франківськгаз", "Харківгаз", "Запоріжгаз", "Львівгаз", "Чернігівгаз", "Чернівцігаз" і "Житомиргаз" на 850 тис. грн кожну і зобов'язала їх провести перерахунок обсягів споживання газу для побутових споживачів.

У той же час представники облгазів під час засідання комісії заявили, що не згодні з позицією НКРЕКП і будуть оскаржувати рішення в судах.