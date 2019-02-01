Регулятор запустив сервіс пошуку власників великих пакетів акцій підприємств

Фото: НКЦПФР (www.nssmc.gov.ua)

На сайті комісії можна отримати інформацію про власників 5% і більше акцій підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) запустила новий онлайн-сервіс пошуку власників пакетів акцій українських акціонерних товариств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

Як зазначили в НКЦПФР, сервіз дозволяє сформувати довідку про власників пакетів акцій (5% і більше) акціонерних товариств.

Інформація про власників пакетів акцій є відкритою й оприлюднюється комісією шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів на своєму сайті.

Як зазначив Іраклія Барамія, директор департаменту нагляду за професійними учасниками фондового ринку НКЦПФР, комісія прагне зменшити рівень бюрократизації процесів отримання публічної інформації, замінити архаїчні паперові етапи на сучасні, електронні форми взаємодії.

"Наш новий сервіс пошуку - один з результатів реалізації такого підходу. Сподіваємось, база акціонерів стане ще зручнішою для використання зацікавленими особами", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України оприлюднила для громадського обговорення два проекти рішень, які дозволять купувати державні облігації через мобільні додатки.