Регулятор розпочав перевірки облгазів

Перевірки триватимуть до середини квітня

Проверки облгазов в восьми областях начала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко.

Она сообщила, что сейчас стартовали проверки облгазов в Винницкой, Волынской, Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Черниговской, Закарпатской и Хмельницкой областях.

"Мы уже вчера одновременно начали плановые и внеплановые проверки 6 облгазов, - это Винницагаз, Волыньгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Харьковгаз, Черниговгаз. Сегодня стартовала проверка Закарпатьегаз и Хмельницкгаз. Марафон проверок продлится до середины апреля", - написала Кривенко.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман 5 марта в очередной раз поручил проверить облгазы. В декабре Гройсман поручал регулятору проверить облгазы из-за завышенных платежек за газ.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ планирует начать в марте проверки 20 операторов газораспределительных сетей. Облгазы будут проверять на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям.