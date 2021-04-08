Регулятор ЄС рекомендує вакцину AstraZeneca: переваг більше, ніж ризиків

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вбачає можливий зв'язок між вакциною AstraZeneca і рідко тромбозами у вакцинованих. При цьому експерти EMA раніше рекомендують вакцину до використання.
Про це йдеться в звіті EMA.
Експерти кажуть, що однією з причин такої реакції організму людини на препарат є імунна відповідь. Вона призводить до стану, подібного до того, який іноді спостерігається у пацієнтів, які приймають антикоагулянти.
Також там зазначають, що загальна користь від вакцини в запобіганні COVID-19 перевищує ризик дуже рідкісних побічних ефектів. Адже ризик підхопити коронавирусную хвороба в тяжкій формі і померти через її ускладнення значно вище.
У ВООЗ заявили, що поки немає доказів того, що вакцинація препаратом AstraZeneca від коронавіруса має відношення до утворення тромбів.
Нагадаємо, Нідерланди припиняють використання вакцини від коронавіруса AstraZeneca для осіб молодше 60 років з-за побічних проявів препарату. Заборона діяла до 7 квітня. Також і Канада припинила використання вакцини від коронавіруса AstraZeneca. Рішення стосується людей у віці 55 років через побоювання виникнення тромбів.
Раніше науковий комітет Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) не знайшов зв'язку між щепленням вакциною компанії AstraZeneca і випадками освіти тромбозу. Згідно з висновком, вакцина є безпечною і ефективною.