Регулятор ЕС рекомендует вакцину AstraZeneca: преимуществ больше, чем рисков

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) усматривает возможную связь между вакциной AstraZeneca и редко тромбозами у вакцинированных. При этом эксперты EMA по-прежнему рекомендуют вакцину к использованию.
Об этом говорится в отчете EMA.
Эксперты говорят, что одной из причин такой реакции организма человека на препарат является иммунный ответ. Она приводит к состоянию, подобного тому, который иногда наблюдается у пациентов, принимающих антикоагулянты.
Также там отмечают, что общая польза от вакцины в предотвращении COVID-19 превышает риск очень редких побочных эффектов. Ведь риск подхватить коронавирусную болезнь в тяжелой форме и умереть из-за ее осложнения значительно выше.
В ВОЗ заявили, что пока нет доказательств того, что вакцинация препаратом AstraZeneca от коронавируса имеет отношение к образованию тромбов.
Напомним, Нидерланды прекращают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных проявлений препарата. Запрет действовал до 7 апреля. Также и Канада прекратила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Решение касается людей в возрасте 55 лет из-за опасений возникновения тромбов.
Ранее научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не нашел связи между прививкой вакциной компании AstraZeneca и случаями образования тромбоза. Согласно заключению, вакцина является безопасной и эффективной.