В ЄС розглядають можливість закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters
Деякі уряди країн-учасниць Європейського союзу розглядають можливість закупівлі блоком російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Можливість закупівлі даного препарату обговорюється на тлі затримок з поставками інших вакцин в ЄС.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Євросоюзі.
За словами джерела, уряди ЄС розглядають можливість початку переговорів з розробниками "Супутник V" Для початку цього процесу необхідні запити від чотирьох країн ЄС.
Зараз російську вакцину закупили вже Угорщина і Словаччина. Також зацікавлена в ній Чехія. Італія, за словами джерела в ЄС, розглядає можливість використовувати найбільший завод з виробництва вакцин у країні ReiThera для виробництва "Супутник V". У самій компанії від коментарів відмовилися. Але в Міністерстві промисловості Італії відзначили, що будуть "робити все авторизовані вакцини скрізь, де це можливо".
Також готовність робити російську вакцину висловили в Німеччині, якщо вона буде схвалена в ЄС.
При цьому в РФ зазначили, що ведуть переговори з кількома країнами Євросоюзу щодо виробництва вакцини "Супутник V".
Наголошується, зараз ЄС має угоди з шістьма західними виробниками вакцин і почав переговори ще з двома. Схвалені в Євросоюзі чотири вакцини - BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna і Johnson&Johnson.
При цьому через збої з постачанням процес вакцинації в ЄС сповільнився.
Зазначимо, на початку березня Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини "Супутника V".