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В ЄС розглядають можливість закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 15 березня 2021 10:27
В ЄС розглядають можливість закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters Фото: вакцина "Супутник V" (sputnikvaccine.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Деякі уряди країн-учасниць Європейського союзу розглядають можливість закупівлі блоком російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Можливість закупівлі даного препарату обговорюється на тлі затримок з поставками інших вакцин в ЄС.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Євросоюзі.

За словами джерела, уряди ЄС розглядають можливість початку переговорів з розробниками "Супутник V" Для початку цього процесу необхідні запити від чотирьох країн ЄС.

Зараз російську вакцину закупили вже Угорщина і Словаччина. Також зацікавлена в ній Чехія. Італія, за словами джерела в ЄС, розглядає можливість використовувати найбільший завод з виробництва вакцин у країні ReiThera для виробництва "Супутник V". У самій компанії від коментарів відмовилися. Але в Міністерстві промисловості Італії відзначили, що будуть "робити все авторизовані вакцини скрізь, де це можливо".

Також готовність робити російську вакцину висловили в Німеччині, якщо вона буде схвалена в ЄС.

При цьому в РФ зазначили, що ведуть переговори з кількома країнами Євросоюзу щодо виробництва вакцини "Супутник V".

Наголошується, зараз ЄС має угоди з шістьма західними виробниками вакцин і почав переговори ще з двома. Схвалені в Євросоюзі чотири вакцини - BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna і Johnson&Johnson.

При цьому через збої з постачанням процес вакцинації в ЄС сповільнився.

Зазначимо, на початку березня Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини "Супутника V".

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